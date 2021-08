Ragazza di 18 anni ricoverata dopo aver bevuto un drink offertole in discoteca. Il racconto della madre: “Sembrava posseduta, è stato orrendo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha deciso di riprendere la figlia che si contorceva nel letto d’ospedale e condividere pubblicamente il video per mettere in guardia i giovani che frequentano locali notturni e discoteche. Millie Taplin, 18 anni, è stata infatti ricoverata d’urgenza dopo aver bevuto un drink offertole in discoteca da un uomo che aveva appena conosciuto: nel cocktail però, era stata messa a sua insaputa una sostanza che ancora non è stata identificata dagli inquirenti. I fatti sono successi sabato 31 luglio al Moo Moos di Southend nell’Essex, Regno Unito: la polizia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ha deciso di riprendere la figlia che si contorceva nel letto d’ospedale e condividere pubblicamente il video per mettere in guardia i giovani che frequentano locali notturni e discoteche. Millie Taplin, 18, è stata infattid’urgenzauninda un uomo che aveva appena conosciuto: nel cocktail però, era stata messa a sua insaputa una sostanza che ancora non è stata identificata dagli inquirenti. I fatti sono successi sabato 31 luglio al Moo Moos di Southend nell’Essex, Regno Unito: la polizia ha ...

