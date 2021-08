Raffaella Carrà, l’augurio a Tiziano Ferro ha lasciato tutti senza parole: si è avverato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande emozione dopo l’ultima replica di Carramba che Sorpresa in onda su Rai Uno. l’augurio di Raffaella a Tiziano Ferro si è avverato Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei fans. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 5 luglio, la Rai ha deciso di omaggiare la grande artista con la messa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande emozione dopo l’ultima replica di Carramba che Sorpresa in onda su Rai Uno.disi èhaun vuoto incolmabile nei cuori dei fans. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 5 luglio, la Rai ha deciso di omaggiare la grande artista con la messa L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - _Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - ItalianStyle_it : RT @Nikk__Ti: A quasi un mese dalla scomparsa della grande #RaffaellaCarrà e con il calmarsi delle acque di notizie, servizi, speculazioni… - ItalianStyle_it : RT @Nikk__Ti: A quasi un mese dalla scomparsa della grande #RaffaellaCarrà e con il calmarsi delle acque di notizie, servizi, speculazioni… - nenalovesover : RT @Cinguetterai: Gigi Proietti e Raffaella Carrà: due mostri sacri dello spettacolo #Carramba #CarrambaCheSorpresa -