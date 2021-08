QUARTETTO DI GLORIA! Italia cosmica | oro nell’inseguimento! Rimonta epica di Filippo Ganna!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un treno-jet azzurro decolla sulla pista di Tokyo e si prende l’Olimpo.Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni vincono una indelebile medaglia nell’inseguimento a squadre e si laureano campioni olimpici, riportando un titolo che all’mancava dal 1960. Un’impresa eroica, commovente, palpitante, indimenticabile per come è maturata. Un successo cosmico, che consegna direttamente questi quattro alfieri di Mameli nella leggenda imperitura. Ilazzurro ha piegato la resistenza della Danimarca, grande favorita della vigilia, realizzando il nuovo record del mondo in 3’42?032, migliorando di 3 decimi il ...