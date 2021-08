Provincia di Genova, violenta tromba d’aria raggiunge le coste: paura tra i residenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre al sud caldo e afa la fanno da padrone al nord il maltempo si intensifica sempre di più. Pioggia e temporali negli ultimi giorni hanno devastato diverse città e non mancati fenomeni naturali come quello di poco fa avvenuto sulle coste della Provincia di Genova. Proprio in queste ore infatti una grossa tromba marina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mentre al sud caldo e afa la fanno da padrone al nord il maltempo si intensifica sempre di più. Pioggia e temporali negli ultimi giorni hanno devastato diverse città e non mancati fenomeni naturali come quello di poco fa avvenuto sulledelladi. Proprio in queste ore infatti una grossamarina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AllertaMeteoGe : ?? Aggiornamento del 03/08/2021: ?? i casi totali di #COVID19 in #Genova e provincia sono 54894 con un ?? incremento di 28 unità. - AllertaMeteoGe : ?? Aggiornamento del 01/08/2021: ?? i casi totali di #COVID19 in #Genova e provincia sono 54836 con un ?? incremento di 85 unità. - MaxArgument : @GioGeneSharp Senza andare troppo lontano ce n'è uno tra Montoggio e Creto in provincia di Genova. - PietSchutzmann : @RegLiguria Da Grottaferrata (provincia di Roma) sto per arrivare a Gavi (diocesi di Genova). Da lì andró a visitar… - offertelavoroit : Responsabile di Cantiere_Provincia di GENOVA, Provincia di Genova - -