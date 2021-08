Proroga del superbonus 110% | ecco cosa succederà Parla Fraccaro M5S

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulladelfiscale del“c’è un impegno formale da parte del presidente del Consiglio: mi aspetto che mantenga la promessa fatta agli italiani”. Anche perché “è fondamentale dare agli operatori, e a tutta la filiera coinvolta, un orizzonte temporale certo entro cui operare”. Parola di Riccardo, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Attività produttive di Montecitorio, con un recente passato al governo in qualità di ministro per i Rapporti con ilmento nel primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte e di sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Approvata oggi dal @MinLavoro la proroga del programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione… - formichenews : Proroga del #superbonus 110%, ecco cosa succederà. Parla @riccardo_fra (#M5S). L'intervista di @AndreaPicardi ??… - alexchicchi : RT @ItalianPolitics: Domande: 1) Il mese scorso @ItaliaViva si è opposta alla proroga del blocco dei #licenziamenti? 2) Perché sempre IV s… - CSVnet : RT @VITAnonprofit: Bando scuola, @CSVnet chiede un confronto e la proroga - fainformazione : Decreto Sostegni Bis, verso proroga concessione Gratta&Vinci a IGT Nel Decreto Sostegni Bis , all'esame del par… -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga del

lentepubblica.it

...Martelli ha inoltre fatto sapere che l'obiettivo essenziale dellaè di garantire la sicurezza delle attività dell'amministrazione, quindi la massima partecipazione possibile nel rispetto...Daniele Zucchini, presidente area Benessere di Confartigianato Marche Dal 6 agosto, in base al Decreto Legge 17523 luglio chefino al 31 dicembre 2021 lo stato d'emergenza, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un "green pass" che attesta l'effettuazione di almeno la ...Ad oggi, l’emergenza pandemica è prorogata fino al 31 dicembre 2021 ma la validità dei piani terapeutici sarà automaticamente rinnovata in caso di ulteriore proroga ...L'Aquila. Richieste di legge dai senatori italiani, in nome della realtà giudiziaria aquilana e teatina. Il nuovo disegno di legge a firma dei senatori Caliendo (primo firmatario) Nencini e altri, con ...