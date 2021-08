“Progetto Fenice”, il piano di Gravina per salvare il calcio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il piano per salvare il calcio italiano ha un nome: si chiama “Project Fenice”, Progetto Fenice, ed è il documento inviato dalla FIGC al governo Draghi settimana scorsa. Come riporta Repubblica, al centro delle richieste vi sono alcuni interventi pubblici: meno tasse per i calciatori, finanziamenti per 500 milioni, agevolazioni per settori giovanili e calcio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilperilitaliano ha un nome: si chiama “Project”,, ed è il documento inviato dalla FIGC al governo Draghi settimana scorsa. Come riporta Repubblica, al centro delle richieste vi sono alcuni interventi pubblici: meno tasse per i calciatori, finanziamenti per 500 milioni, agevolazioni per settori giovanili eL'articolo

