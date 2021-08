Previsioni meteo per ferragosto | le notizie non sono positive I dettagli

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia è stata a lungo nella morsa del caldo africano che non sembrava voler dare tregua, da qualche giorno però al nord le temperaturein leggero calo e alcuni temporali hanno rinfrescato l’aria. Ma gli italianipronti alle ferie di agosto e vogliono sapere cosa aspettarsi per il mese dedicato alle vacanze per eccellenza; vediamo lecosa dicono. Ledi Giuliacci Il colonnello Giuliacci, notorologo, è intervenuto su Fanpage e ha detto: Intorno apotremo dire addio al caldo rovente, ma le temperature ...

PER TUTTI I DETTAGLI SULLEDELLA VOSTRA CITTA', CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle ...E' rimandato a data da destinarsi il concerto in programma domani 4 agosto al Baladin di Cuneo. Le, infatti, non consentono lo svolgimento dell'attesa esibizione della band rivelazione i X - Factor 2020, i Melancholia , che avrebbero dovuto chiudere il programma dei quattro ...