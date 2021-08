Presidente Venezia: “Stiamo dando il massimo. Saremo pronti per l’esordio contro il Napoli” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Presidente del Venezia, Duncan Niederaurer, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa anche per rispondere ad alcune polemiche sulle nuove maglie. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TuttoNapoli.net: “Buongiorno a tutti, lasciatemi iniziare questo dialogo con voi. Noi siamo persone serie e Stiamo cercando di organizzare un progetto ben strutturato perché il club possa portare lustro alla città. Sono molto contento di quello che Stiamo facendo per questo club, ormai mancano solo due settimane per l’esordio in Serie A contro il Napoli e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildel, Duncan Niederaurer, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa anche per rispondere ad alcune polemiche sulle nuove maglie. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tutto.net: “Buongiorno a tutti, lasciatemi iniziare questo dialogo con voi. Noi siamo persone serie ecercando di organizzare un progetto ben strutturato perché il club possa portare lustro alla città. Sono molto contento di quello chefacendo per questo club, ormai mancano solo due settimane perin Serie Aile ...

Advertising

cn1926it : #Venezia, il presidente: “La squadra è stata rafforzata, è pronta per il #Napoli” - OSM_MT2021 : ????Saltato l'accordo fra Inter e Dortmund per Haaland. I nerazzurri volevano pagare con la PayPal del Venezia.. Pron… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Il presidente Niederaurer: 'Mancano solo due settimane per l'esordio in Serie A contro il Napoli e tutti stan… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Il presidente Niederaurer: 'Mancano solo due settimane per l'esordio in Serie A contro il Napoli e tutti stan… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Il presidente Niederaurer: 'Mancano solo due settimane per l'esordio in Serie A contro il Napoli e tutti stan… -