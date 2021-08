Preghiera per chiedere a Dio il ristoro del nostro corpo e spirito – 4 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di agosto, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del nostro spirito: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dio è un Padre premuroso che si prende cura di tutte le nostre necessità anche di ristorarci in questo tempo di vacanza e di riposo. Preghiamo Dio Padre a cui è dedicato il mese di, che ci conceda un buon recupero delle nostre fisiche e anche una buona ricarica del: soprattutto che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

