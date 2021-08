Preghiera di oggi 4 agosto alla Madonna del Carmelo di Pellestrina

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Laappare a un ragazzo e gli chiede di far celebrare una Messa particolare, che riesce a risolvere una grave situazione. Il 41716 e i turchi attorniarono la città di Corfù, in procinto di essere assediata, e la Repubblica di Venezia era perciò in forte pericolo. In quei giorni il Doge diede L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Con la preghiera semplice si possono fare dei miracoli” - #Medjugorje #messaggio… - lightbloods : BUONGIORNISSIMO OGGI È PROPRIO UN BUONGIORNISSIMO MAMMA MJA MI CI FACCIO UN SANTINO LAMINATO DA METTERE DIETRO AL P… - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Con la preghiera semplice si possono fare dei miracoli” - GesuMioSignore : RT @GesuMioSignore: @bildarte Io spero di vedere con mio figlio e marito; ma, siamo stanchi di tutte queste menzogne. Solo la preghiera e l… - GesuMioSignore : @bildarte Io spero di vedere con mio figlio e marito; ma, siamo stanchi di tutte queste menzogne. Solo la preghiera… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera oggi

La Luce di Maria

...le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 4 agosto, alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000 e su Facebook. La...... c'è il centro culturale Al Huda (con la sua salaricavata in uno scantinato), c'è l'... l'agevolazione fiscale che scade a giugno 2022: riqualificareper valorizzare in futuro. All'...La Madonna appare a un ragazzo e gli chiede di far celebrare una Messa particolare, che riesce a risolvere una grave situazione.Il brutto tempo di sabato 31 luglio ha costretto a modificare, in parte, il programma del secondo dei tre appuntamenti spirituali, in preparazione al Sinodo diocesano di Cuneo e Fossano (che inizierà ...