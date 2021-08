Poste | Del Fante “Risultati frutto spirito di squadra”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quello che ci sta dando grande forza è lodie la voglia di fare da parte di tutti i dipendenti: i numeri si vedono e raccontano il nostro impegno”.Commentando i numeri superiori alle attese diItaliane, che chiude il bilancio del primo semestre 2021 con un utile netto di 773 milioni, in crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2020, e ricavi in aumento del 14% a 5,7 miliardi, l’Ad Matteo Delha sottolineato ai microfoni del TGche i ricavi del gruppo sono saliti al di sopra dei livelli pre-pandemia e sono pienamente in linea con i trend ...