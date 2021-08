Pokémon Unite: aggiornamento del 4 agosto, dettagli sui cambiamenti degli attacchi – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) Pokémon Unite ha ricevuto un aggiornamento oggi, 4 agosto, che cambia gli attacchi di molti Pokémon. Ecco i dettagli.. Pokémon Unite ha ottenuto un nuovo aggiornamento del server quest’oggi, 4 agosto 2021. Il nuovo update ha introdotto correzioni ai bug, ai testi e agli attacchi di molti Pokémon. Inoltre, è stato indicato che fino al 6 agosto (9:00 ora italiana) sarà disponibile una versione di test per la modalità spettatore. Per quanto riguarda i ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha ricevuto unoggi, 4, che cambia glidi molti. Ecco i..ha ottenuto un nuovodel server quest’oggi, 42021. Il nuovo update ha introdotto correzioni ai bug, ai testi e aglidi molti. Inoltre, è stato indicato che fino al 6(9:00 ora italiana) sarà disponibile una versione di test per la modalità spettatore. Per quanto riguarda i ...

