PNRR, Mims: ripartiti 7,5 miliardi per ferrovie regionali, porti e riqualificazione delle case popolari (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – La Conferenza Unificata ha dato il via libera ai cinque decreti del Mims sulla ripartizione di risorse del Piano complementare e del PNRR. Suddivisi così tra le Regioni oltre 7,5 miliardi di euro: 2 miliardi da destinare al potenziamento delle linee ferroviarie regionali e all’acquisto di nuovi treni più moderni e tecnologici, elettrici e a idrogeno (di cui 500 milioni per il rinnovo del materiale rotabile), 3,4 miliardi per l’ammodernamento e l’efficientamento dei porti e 2 miliardi per la riqualificazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – La Conferenza Unificata ha dato il via libera ai cinque decreti delsulla ripartizione di risorse del Piano complementare e del. Suddivisi così tra le Regioni oltre 7,5di euro: 2da destinare al potenziamentolinee ferroviariee all’acquisto di nuovi treni più moderni e tecnologici, elettrici e a idrogeno (di cui 500 milioni per il rinnovo del materiale rotabile), 3,4per l’ammodernamento e l’efficientamento deie 2per la...

Advertising

mims_gov : #PNRR, il Ministro #Giovannini: “Una casa sicura è indispensabile per la vita delle persone e un'obiettivo primari… - mims_gov : #Pnrr, il Ministro #Giovannini: 'investimento senza precedenti sui porti'. 2,8 mld per sviluppo accessibilità marit… - mims_gov : Il Ministro #Giovannini: 'La necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra le regioni è la priorità che ha g… - mims_gov : #PNRR: 2 mld per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali e l’acquisto di nuovi treni più moderni e tecno… - architettiroma : #newsarchitettura #Riqualificare centri urbani, ridurre #disagioabitativo e favorire #inclusionesociale. Sono gli o… -