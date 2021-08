PlayStation, Xbox e FIFA 21 dominano i mercati EMEAA nella prima metà del 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli ultimi dati di vendita del mercato EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e parti dell'Asia) ci consentono di dare uno sguardo al quadro generale alle vendite della prima metà del 2021. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la parte hardware, è stato registrato un aumento del 4% delle vendite rispetto allo scorso anno, con un totale di 2,7 milioni di unità vendute. La crescita delle vendite riguarda più che altro le console next-gen, PS5 e Xbox Series X/S. Come abbiamo già precedentemente riportato, Switch ha registrato una diminuzione del 26%, ma il dato è stato influenzato dalla ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli ultimi dati di vendita del mercato(Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e parti dell'Asia) ci consentono di dare uno sguardo al quadro generale alle vendite delladel. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda la parte hardware, è stato registrato un aumento del 4% delle vendite rispetto allo scorso anno, con un totale di 2,7 milioni di unità vendute. La crescita delle vendite riguarda più che altro le console next-gen, PS5 eSeries X/S. Come abbiamo già precedentemente riportato, Switch ha registrato una diminuzione del 26%, ma il dato è stato influenzato dalla ...

GamesPaladinsIT : Deadly Days, il comico sparatutto zombie Rogue-lite ora disponibile su PlayStation e Xbox - Eurogamer_it : #PlayStation, #Xbox e #FIFA21 dominano i mercati EMEAA nella prima metà del 2021. - Stoupwhiff : Con Far Cry 6 alle porte, in uscita il prossimo 7 Ottobre 2021, Ubisoft ha reso gratuitamente, disponibile su tutte… - BlueBeater96 : Ora mi ricordo perché ho preso una xbox PSN Hack: quando gli hacker ci rubarono PlayStation - xbox_series : Vedete la merda???quello che dicevamo ieri nel titolo mettono un na parola che nell'articolo non esiste per attirar… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Xbox Giochi indie: nasce una potente coalizione di grandi editori indipendenti Ultimamente l'attenzione sulla scena indipendente è alta, anche PlayStation e Xbox si sono unite di recente per sponsorizzare un incubatore di giochi indie . Gli editori che fanno parte di The Indie ...

Tutte le novità del momento in termini di cloud gaming Un certo numero di sviluppatori di giochi è riuscito a rilasciare i propri abbonamenti di gioco dopo aver visto il successo dei servizi Playstation Plus e Xbox Gole. Attualmente, Stadia Pro di Google ...

Playstation fa più male di Xbox e Switch: lo studio Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet PlayStation, Xbox e FIFA 21 dominano i mercati EMEAA nella prima metà del 2021 Gli ultimi dati di vendita del mercato EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e parti dell'Asia) ci consentono di dare uno sguardo al quadro generale alle vendite della prima metà del 2021. M ...

Marvel's Avengers: un nuovo trailer animato dedicato a Guerra per il Wakanda Marvel's Avengers: un nuovo trailer animato per Guerra per il Wakanda | L'espansione gratuita includerà Black Panther e arriverà il 17 agosto.

Ultimamente l'attenzione sulla scena indipendente è alta, anchesi sono unite di recente per sponsorizzare un incubatore di giochi indie . Gli editori che fanno parte di The Indie ...Un certo numero di sviluppatori di giochi è riuscito a rilasciare i propri abbonamenti di gioco dopo aver visto il successo dei serviziPlus eGole. Attualmente, Stadia Pro di Google ...Gli ultimi dati di vendita del mercato EMEAA (Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e parti dell'Asia) ci consentono di dare uno sguardo al quadro generale alle vendite della prima metà del 2021. M ...Marvel's Avengers: un nuovo trailer animato per Guerra per il Wakanda | L'espansione gratuita includerà Black Panther e arriverà il 17 agosto.