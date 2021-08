Pericolo incendi | allerta rossa della Protezione civile per la Gallura

Advertising

fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: #LAquila, #SinistraItaliana: ”Piano di pattugliamento e sorveglianza contro il pericolo #incendi” #Abruzzo - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: #LAquila, #SinistraItaliana: ”Piano di pattugliamento e sorveglianza contro il pericolo #incendi” #Abruzzo - SI_sinistra : #LAquila, #SinistraItaliana: ”Piano di pattugliamento e sorveglianza contro il pericolo #incendi” #Abruzzo… - MartinaNotizie : Pericolo incendi, le raccomandazioni del Comune ai cittadini - nalanazly : @KeremBursin @business Anche nella mia isola, la Sardegna,ogni anno, anche ora,ci sono incendi, stragi di animali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo incendi

Agenzia ANSA

... era stata individuata quale obiettivo dida parte di un 80enne originario di Cesarò ... L'incendio ha costituito unper la pubblica incolumità in quanto nella zona risultano presenti ...(Visited 148 times, 181 visits today) Notizie Simili: Allerta, ancora rischio alto per Olbia e per… Allertaalto e attenzione…, resta alta l'...Centinaia di grandi incendi stanno riducendo in cenere foreste un tempo rigogliose e ricche di biodiversità nel Sud della Turchia. Le fiamme, alimentate probabilmente da un’ondata di aria calda proven ...Una donna partorisce una bambina in maniera clandestina a Lecce, poi tenta di ucciderla. L’episodio sarebbe accaduto all’interno di un appartamento. La piccola è stata salvata in tempo, la donna è inv ...