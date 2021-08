Per prevenire gli incendi puntiamo anche sull’adattamento climatico (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le tristi cronache dei roghi che hanno interessato diverse zone del nostro Paese nelle settimane e nei giorni scorsi portano in evidenza la necessità di intervenire su due piani. Il primo riguarda la prontezza della risposta che, evidente oramai l’aumento della frequenza degli incendi in tutto il territorio nazionale, richiede una maggiore attenzione sul versante della prevenzione e del contrasto. Non dovremo più apprendere di decisioni scellerate come il taglio delle risorse destinate dalla Regione Abruzzo ai vigili del fuoco, ma operare scelte che vanno esattamente nella direzione opposta. C’è poi un piano più strutturale, che chiama in causa le necessarie azioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le tristi cronache dei roghi che hanno interessato diverse zone del nostro Paese nelle settimane e nei giorni scorsi portano in evidenza la necessità di intervenire su due piani. Il primo riguarda la prontezza della risposta che, evidente oramai l’aumento della frequenza degliin tutto il territorio nazionale, richiede una maggiore attenzione sul versante della prevenzione e del contrasto. Non dovremo più apprendere di decisioni scellerate come il taglio delle risorse destinate dalla Regione Abruzzo ai vigili del fuoco, ma operare scelte che vanno esattamente nella direzione opposta. C’è poi un piano più strutturale, che chiama in causa le necessarie azioni di ...

