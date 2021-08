Pensioni anticipate 2022: ultime news dopo l’incontro tra Sindacati e Governo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il tema delle Pensioni anticipate 2022 continua a essere caldissimo e a non trovare però un epilogo. Troppo distanti sono infatti le posizioni di Sindacati e Governo e la soluzione al post Quota 100 sta tardando ad arrivare anche se alla fine di questo anno mancano pochi mesi e una soluzione andrà trovata. Come in molti sanno, Quota 100 sarà cancellata definitivamente con la fine del 2021 perché considerata troppo onerosa per le casse dello Stato. Alternative? In questi mesi se ne sono state fatte tante: alcune sono finite nel dimenticatoio e altre sono ancora in piedi. I ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il tema dellecontinua a essere caldissimo e a non trovare però un epilogo. Troppo distanti sono infatti le posizioni die la soluzione al post Quota 100 sta tardando ad arrivare anche se alla fine di questo anno mancano pochi mesi e una soluzione andrà trovata. Come in molti sanno, Quota 100 sarà cancellata definitivamente con la fine del 2021 perché considerata troppo onerosa per le casse dello Stato. Alternative? In questi mesi se ne sono state fatte tante: alcune sono finite nel dimenticatoio e altre sono ancora in piedi. I ...

Advertising

zazoomblog : Pensioni anticipate e quota 41 per i precoci: i requisiti a oggi ma l’allargamento nel 2022 è a rischio -… - simposioixprime : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - L_Economia : Per i dipendenti pubblici diminuisce ulteriormente l’età media delle uscite anticipate - AMarco1987 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 - Il Sole 24 ORE @sole24ore - morry74 : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 @sole24ore -