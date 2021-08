Paziente positivo al virus si lancia dal terzo piano dell' ospedale e muore | dramma a Palermo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragedia a , dove nelle prime ore del mattino unaffetto da 19 si è . Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, ricoverata in terapia subintensiva respiratoria all' , si è tolta ...

Tragedia a Palermo, dove nelle prime ore del mattino un paziente affetto da Covid 19 si è suicidato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, ricoverata in terapia subintensiva respiratoria all'ospedale Villa Sofia Cervello si è suicidato buttandosi dal 3 piano dell'ospedale.