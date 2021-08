Parla bene dei maschi: Madame linciata dalle femministe (Di mercoledì 4 agosto 2021) Colei che, fino a pochissimo tempo fa, era l’emblema del femminismo e del mondo “gender fluid”, insomma il perfetto simbolo del “progressismo” politically correct tanto in voga nei giorni nostri, la giovanissima cantante Madame, scoperta quest’anno sul palco dell’Ariston di Sanremo, si è, chissà, resa conto di quanto questo mondo “tollerante” possa, in un battibaleno, ritorcersi contro i suoi stessi “eroi”: è stata, infatti, vittima di attacchi social per aver elogiato, pensate un po’ che oltraggio al buon gusto, quell’orda di barbari rappresentata dal sesso maschile!! Il post che ha scatenato l’ira delle “femministe”, assetate di “parità ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Colei che, fino a pochissimo tempo fa, era l’emblema del femminismo e del mondo “gender fluid”, insomma il perfetto simbolo del “progressismo” politically correct tanto in voga nei giorni nostri, la giovanissima cantante, scoperta quest’anno sul palco dell’Ariston di Sanremo, si è, chissà, resa conto di quanto questo mondo “tollerante” possa, in un battibaleno, ritorcersi contro i suoi stessi “eroi”: è stata, infatti, vittima di attacchi social per aver elogiato, pensate un po’ che oltraggio al buon gusto, quell’orda di barbari rappresentata dal sessole!! Il post che ha scatenato l’ira delle “”, assetate di “parità ...

