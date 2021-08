Papa Pio X – 1908: l’Enciclica Apostolica Haerent Animo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 4 agosto 1908, la pubblicazione di Papa Pio X del documento pontificio, dal titolo Haerent Animo. In realtà, uno scritto ufficiale del Santo Padre al clero cattolico, sull’osservanza delle parole apostoliche della Chiesa per i sacerdoti, nel perseguimento della santità. A fronte di ciò, la necessità per ogni guida religiosa, della missione Apostolica nel Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 4 agosto, la pubblicazione diPio X del documento pontificio, dal titolo. In realtà, uno scritto ufficiale del Santo Padre al clero cattolico, sull’osservanza delle parole apostoliche della Chiesa per i sacerdoti, nel perseguimento della santità. A fronte di ciò, la necessità per ogni guida religiosa, della missionenel

Advertising

oss_romano : #1agosto #archivioOR #storia #160AnniOR La #primapagina dell' @oss_romano del #4 agosto 1903. Elezione di Papa Pi… - EraldoFR : Io, di preti e papi socialisti, non so cosa farmene. Non sento alcun bisogno della sacralizzazione di un'ideologia… - Roma_Amore_Mio : PORTA ANGELICA prende il nome dalla omonima porta edificata da papa Pio IV nel 1563, così denominata dal suo nome d… - catenaaurea66 : RT @oss_romano: #1agosto #archivioOR #storia #160AnniOR La #primapagina dell' @oss_romano del #4 agosto 1903. Elezione di Papa Pio X. htt… - GiuseppeGp86g : RT @oss_romano: #1agosto #archivioOR #storia #160AnniOR La #primapagina dell' @oss_romano del #4 agosto 1903. Elezione di Papa Pio X. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Pio L'implosione del Libano ...Alessandro Merli Alessandro Minuto Rizzo Alessandro Negri Alessandro Pellegata Alessandro Pio ...Carlo Brenner Sgarbi Carlo Cauti Carlo Frappi Carlo Marsili Carlo Mongini Carlo Palleschi Carlo Papa ...

Domani mercoledì 4 agosto saint Jean - Marie Vianney Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. Sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20.56

Domani a San Paolo festa di tutti i sacerdoti nel ricordo di don Mino il Resto del Carlino Il santo del giorno del 4 agosto è San Giovanni Maria Vianney Ecco tutto quello che c'è da sapere sul santo del giorno del 4 agosto che per la Chiesa è il francese San Giovanni Maria Vianney.

Giusto Pio La Berlino di Garbo (al secolo Renato Abate, il “papà” della new wave italiana oggi nella scuderia di Barley Arts) è una splendida quarantenne della musica d’autore. Il tempo ...

...Alessandro Merli Alessandro Minuto Rizzo Alessandro Negri Alessandro Pellegata Alessandro...Carlo Brenner Sgarbi Carlo Cauti Carlo Frappi Carlo Marsili Carlo Mongini Carlo Palleschi Carlo...XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. Sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20.56Ecco tutto quello che c'è da sapere sul santo del giorno del 4 agosto che per la Chiesa è il francese San Giovanni Maria Vianney.La Berlino di Garbo (al secolo Renato Abate, il “papà” della new wave italiana oggi nella scuderia di Barley Arts) è una splendida quarantenne della musica d’autore. Il tempo ...