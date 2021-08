Papa Francesco di nuovo tra i fedeli durante l’udienza. Appello per il Libano: “Gesti concreti di pace” (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’intervento chirurgico si è svolto il 4 luglio e oggi, ad un mese esatto dall’operazione al colon, Papa Francesco è tornato tra i fedeli. Il Pontefice è infatti arrivato stamani nell’Aula Paolo VI per la consueta udienza generale del mercoledì. Questi incontri erano generalmente sospesi nel mese di luglio, come d’abitudine, perché si tratta del periodo che il Papa dedica alle ‘ferie’ sia pure rimanendo a Casa Santa Marta. Quest’anno il mese di riposo è coinciso con la convalescenza dopo l’intervento del 4 luglio e il successivo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. “Il Vangelo è libertà” Oggi 4 agosto le udienze sono ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’intervento chirurgico si è svolto il 4 luglio e oggi, ad un mese esatto dall’operazione al colon,è tornato tra i. Il Pontefice è infatti arrivato stamani nell’Aula Paolo VI per la consueta udienza generale del mercoledì. Questi incontri erano generalmente sospesi nel mese di luglio, come d’abitudine, perché si tratta del periodo che ildedica alle ‘ferie’ sia pure rimanendo a Casa Santa Marta. Quest’anno il mese di riposo è coinciso con la convalescenza dopo l’intervento del 4 luglio e il successivo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. “Il Vangelo è libertà” Oggi 4 agosto le udienze sono ...

