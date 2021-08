Pandemia | cooperazione e mutualismo motori della ripresa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Tre quarti degli italiani pensano che ci sia bisogno di imprese mutualistiche, che hanno cioè lo scopo di ripartire tra i soci tutto il valore prodotto dalla realizzazione di un bene o dall’erogazione di un servizio, oltre la metà è convinta che rappresentino un bene per l’intero sistema economico e un terzo le considera come le più adatte a gestire i fondi del PNRR. E’ quanto rileva il sondaggio condotto nell’ambito dell’Osservatorio Legacoop, ideato e realizzato dall’AreaStudi dell’associazione insieme con il partner di ricerca IPSOS. Emerge, anzitutto, un bisogno diffuso, tra gli italiani, di(70%), condivisione (69%) e ...

Advertising

DALESSA12962623 : @ItalyMFA @luigidimaio @Avvenire_Nei @FoodSystems @cooperazione_it @ItalyUN_Rome @ItalyUN_NY Ma per continuare a ma… - MiyakeEau : RT @info_zampa: Fa bene l’OMS a ricordarlo, più che di nazionalismo dei vaccini stiamo parlando di una guerra fredda giocata dall’Occidente… - literalbepi : RT @info_zampa: Fa bene l’OMS a ricordarlo, più che di nazionalismo dei vaccini stiamo parlando di una guerra fredda giocata dall’Occidente… - ComunistaRosso : RT @info_zampa: Fa bene l’OMS a ricordarlo, più che di nazionalismo dei vaccini stiamo parlando di una guerra fredda giocata dall’Occidente… - FranceskoNew : RT @info_zampa: Fa bene l’OMS a ricordarlo, più che di nazionalismo dei vaccini stiamo parlando di una guerra fredda giocata dall’Occidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia cooperazione

Teleborsa

" Aleggia una domanda: alla fine dellatutto tornerà come prima?" , afferma Mauro Lusetti, ... noi diciamo che il nuovo modello di sviluppo c'è già, e si chiama". In relazione ai ......al cashless Acquisti/Procurement Fashion Scarica il white paper Scarica il Whitepaper la, ...terapeutico e dare priorità a quelli di interesse sanitario e strategico in strettacon ...(Teleborsa) – Tre quarti degli italiani pensano che ci sia bisogno di imprese mutualistiche, che hanno cioè lo scopo di ripartire tra i soci tutto il valore prodotto dalla realizzazione di ...(Teleborsa) - Potenziare la propria presenza sul mercato europeo: con questa finalità, SIGIT, attiva nello stampaggio di componenti in plastica per i settori automotive e elettrodomestici, si affida a ...