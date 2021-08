Pamela Anderson ha venduto la sua incredibile villa a Malibu, per una cifra stellare (FOTO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Pamela Anderson è finalmente riuscita a vendere la sua meravigliosa villa a Malibu, l'acquirente è il CEO e direttore creativo di Kreiss Furniture e la cifra è stellare. L'incredibile villa a Malibu di Pamela Anderson ha ufficialmente un nuovo residente: l'attrice di Baywatch ha venduto la sua gigantesca proprietà ad una cifra stellare al CEO e direttore creativo di Kreiss Furniture, Loren Kreiss, secondo quanto riportato dalla rivista PEOPLE. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021)è finalmente riuscita a vendere la sua meravigliosa, l'acquirente è il CEO e direttore creativo di Kreiss Furniture e la. L'diha ufficialmente un nuovo residente: l'attrice di Baywatch hala sua gigantesca proprietà ad unaal CEO e direttore creativo di Kreiss Furniture, Loren Kreiss, secondo quanto riportato dalla rivista PEOPLE. La ...

