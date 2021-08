Pallavolo, Olimpiadi Tokyo. Julio Velasco: “Oggi due squadre di categorie diverse, Italia senza coltello tra i denti” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Julio Velasco ne ha per tutti. Dopo l’eliminazione dell’Italia femminile guidata da Davide Mazzanti nel torneo olimpico con il ko con la Serbia, il ct della Nazionale maschile nei trionfi mondiali del 1990 e del 1994 non è stato tenero con le azzurre. Il tecnico argentino naturalizzato Italiano è stato interpellato a ‘Best Of’, la trasmissione della Rai in cui si analizzano gli eventi sportivi delle Olimpiadi, e non è stato tenero: “Oggi sembravano due squadre di categorie diverse, un applauso alla Serbia. L’Italia non è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)ne ha per tutti. Dopo l’eliminazione dell’femminile guidata da Davide Mazzanti nel torneo olimpico con il ko con la Serbia, il ct della Nazionale maschile nei trionfi mondiali del 1990 e del 1994 non è stato tenero con le azzurre. Il tecnico argentino naturalizzatono è stato interpellato a ‘Best Of’, la trasmissione della Rai in cui si analizzano gli eventi sportivi delle, e non è stato tenero: “sembravano duedi, un applauso alla Serbia. L’non è ...

