Pallavolo maschile, la maledizione della medaglia d’oro: da Barcellona del 1992 allo schianto di Tokyo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sembra essere diventata una creatura mitologica la medaglia d’oro per la nazionale italiana di Pallavolo maschile. Una chimera nata negli anni Novanta. Da allora la si cerca, ma non si trova mai, neanche a Tokyo, dopo l’eliminazione contro l’Argentina al tie-break. Per tornare a un gradino così basso bisogna tornare indietro di 29 anni, a Barcellona 1992. Dopo un Europeo nel 1989 e il Mondiale nel 1990, la nazionale guidata da Julio Velasco e capitanata da Andrea Lucchetta è la più forte del mondo. La paragonano al Dream Team degli Stati Uniti: “Noi siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sembra essere diventata una creatura mitologica laper la nazionale italiana di. Una chimera nata negli anni Novanta. Dara la si cerca, ma non si trova mai, neanche a, dopo l’eliminazione contro l’Argentina al tie-break. Per tornare a un gradino così basso bisogna tornare indietro di 29 anni, a. Dopo un Europeo nel 1989 e il Mondiale nel 1990, la nazionale guidata da Julio Velasco e capitanata da Andrea Lucchetta è la più forte del mondo. La paragonano al Dream Team degli Stati Uniti: “Noi siamo ...

