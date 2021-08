Pallanuoto, Sandro Campagna: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. C’è rammarico” (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia della Pallanuoto maschile saluta i Giochi Olimpici. A Tokyo 2020 il Settebello non riesce aa superare l’ostacolo Serbia, palesatosi dinanzi già ai quarti di finale. La squadra di Sandro Campagna è stata in partita solamente nelle prime battute, cadendo immediatamente sotto i colpi degli spietati serbi. I campioni Olimpici hanno dimostrato tutta la loro potenza, diretti magistralmente da Dejan Savic. rammarico ed amarezza nelle parole dell’allenatore palermitano: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia dellamaschile saluta i Giochi Olimpici. A Tokyo 2020 il Settebello non riesce aa superare l’ostacolo Serbia, palesatosi dinanzi già ai quarti di finale. La squadra diè stata insolamente nelle prime battute, cadendo immediatamente sotto i colpi degli spietati serbi. I campioni Olimpici hanno dimostrato tutta la loro potenza, diretti magistralmente da Dejan Savic.ed amarezza nelle parole dell’allenatore palermitano: “Nonlache, ...

