Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: Italia-Serbia 6-10. Settebello travolto dai campioni in carica (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non riesce l’ennesima rimonta di questo torneo all’Italia della Pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo: nei quarti di finale il Settebello sbatte sulla corazzata Serbia, totalmente trasformata rispetto all’opaca prima fase e dice addio ai sogni di medaglia. I campioni olimpici in carica vincono 6-10 ed eliminano l’Italia. Nel primo quarto gli attacchi sovrastano le difese: in due minuti e mezzo si vedono ben cinque reti. Presciutti per due volte riacciuffa i serbi, ma alla terza occasione il Settebello non replica ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non riesce l’ennesima rimonta di questo torneo all’dellamaschile alledi: nei quarti di finale ilsbatte sulla corazzata, totalmente trasformata rispetto all’opaca prima fase e dice addio ai sogni di medaglia. Iolimpici invincono 6-10 ed eliminano l’. Nel primo quarto gli attacchi sovrastano le difese: in due minuti e mezzo si vedono ben cinque reti. Presciutti per due volte riacciuffa i serbi, ma alla terza occasione ilnon replica ed ...

