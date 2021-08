Padova, sale sul traliccio della tensione e rimane folgorato: morto 32enne a Este (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è arrampicato su un traliccio della media tensione, forse per una semplice bravata, ed è rimasto folgorato all’istante dalla scarica elettrica. È accaduto la sera del 3 agosto a Este, in provincia di Padova, lungo la strada Padana Inferiore. La vittima è un uomo di 32 anni. A dare l’allarme è stato un automobilista, che avrebbe notato del fumo salire dalla cime del traliccio: temendo un incendio, l’uomo ha chiamato i vigili del fuoco. Una volta sopraggiunti, i soccorsi hanno notato il cadavere che era rimasto incastrato tra i fili elettrici. Dopo il distacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è arrampicato su unmedia, forse per una semplice bravata, ed è rimastoall’istante dalla scarica elettrica. È accaduto la sera del 3 agosto a, in provincia di, lungo la strada Padana Inferiore. La vittima è un uomo di 32 anni. A dare l’allarme è stato un automobilista, che avrebbe notato del fumo salire dalla cime del: temendo un incendio, l’uomo ha chiamato i vigili del fuoco. Una volta sopraggiunti, i soccorsi hanno notato il cadavere che era rimasto incastrato tra i fili elettrici. Dopo il distacco ...

