Oro e 2° record del mondo in due giorni L' alieno Ganna trascina gli azzurri | ciclismo | che goduria su pista E il medagliere è da urlo

Advertising

ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! ?? Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan s… - Coninews : Dalla finale per il bronzo sfuggita per pochi centesimi a Rio fino al record del mondo della specialità. Un'ascesa… - Eurosport_IT : Qualcuno ha visto il Record del Mondo? Ah già, l'ha distrutto Pippo Gannaaaaaaa ?????? Fenomenali anche Francesco L… - L_AdeleShasaTA : RT @Ciclignorante: 3:42.032 NUOVO RECORD DEL MONDO! Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno fatto la storia… - Aquila6811 : RT @lucianonobili: Medaglia d’oro e record del mondo nell’inseguimento a squadre a #Tokyo2020! Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco La… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro record

11.21 Ciclismo,del quartetto su pista Il quartetto azzurro della pista, dopo aver stampato in semifinale contro ...Milan e Filippo Ganna chiudono col tempo di 3'42"032 che è anche il nuovo...Per l'Italia è il sestoa Tokyo 2020. L'Italia ha migliorato ancora ildel mondo realizzato ieri in semifinale, chiudendo in 3'42"032.