Oro a pedali L' Italia dell' Inseguimento a squadre vince a Tokyo 2020

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarebbe stato bello pure perderla la finale. Si sapeva che i danesi erano i più forti, se non fenomeni, quasi. Gli Azzurri avevano iniziato forte, erano stati in vantaggio, poi la Danimarca aveva recuperato. Avevamo cullato una lietissima illusione, lo sport serve anche a questo. Pretendere di più sembrava utopia. È diventata realtà. L’ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di, ha stabilito il nuovo record del mondo 3'42"032, migliorando di tre decimi quello che avevano segnato ieri. Simone Consonni, Filippo Ganna, Jonathan Milan e ...

Advertising

ilfoglio_it : Gli Azzurri avevano iniziato forte, erano stati in vantaggio, poi la Danimarca aveva recuperato. La vittoria sembra… - PasiniFrancesco : Oggi ho eguagliato la velocità di Jacobs: nella discesa di un cavalcavia e spingendo sui pedali della bici. Sembra… - annalaurabar : RT @iltirreno: OLIMPIADI: IL SOGNO TOSCANO - Tra poche ore - alle 8,50 della mattina di martedì 3 agosto - Vittoria Guazzini e le sue compa… - PMicarelli : RT @iltirreno: OLIMPIADI: IL SOGNO TOSCANO - Tra poche ore - alle 8,50 della mattina di martedì 3 agosto - Vittoria Guazzini e le sue compa… - iltirreno : OLIMPIADI: IL SOGNO TOSCANO - Tra poche ore - alle 8,50 della mattina di martedì 3 agosto - Vittoria Guazzini e le… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro pedali

Il Foglio

L'Italia aveva vinto l'tra il 1920 e il 1932, poi dal 1952 al 1960. Era da Luigi Arienti - Franco Testa - Mario Vallotto - Marino Vigna, il quartetto che entusiasmò il velodromo olimpico di Roma ...Se sarào argento non importa. Sarà comunque un risultato storico". Su Consonni poi i ... "Non diciamo nulla per scaramanzia e affidiamoci aidi Consonni e soci".e piè veloci.Il fenomenale Filippo Ganna si avvicina al mito di Luisun trascinando il quartetto dell'inseguimento nella leggenda: Danimarca battuta in finale con una rimonta da lacrime negli ultimi tre giri del ve ...Ganna, Consonni, Lamon e Milan sono campioni olimpici con il nuovo record del mondo, 3.42 e 32 millesimi, danesi distanziati di 17 centesimi. Dopo il terzo kilometro è iniziata la riscossa di Ganna e ...