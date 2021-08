Open Fiber, 4 milioni di euro per la fibra ottica ad Avezzano (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Il futuro digitale sbarca nel cuore della Marsica. Ad Avezzano sono infatti sulla rampa di lancio i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. L’infrastruttura d’ultima generazione è realizzata in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo (10mila megabit) e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra l’amministrazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Il futuro digitale sbarca nel cuore della Marsica. Adsono infatti sulla rampa di lancio i lavori diper la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in. L’infrastruttura d’ultima generazione è realizzata in modalità FTTH (To The Home, cioè lafin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo (10mila megabit) e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra l’amministrazione ...

