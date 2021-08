Omonia Nicosia-Flora Tallinn (qual. Europa League, giovedì 5 agosto ore 18): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una sfida tra due squadre appena estromesse dalla champions quella che vede i ciprioti dell’Omonia Nicosia di Berg opposti agli estoni del Flora Tallinn. Ciprioti che poco hanno potuto fare contro una Dinamo Zagabria più forte e attrezzata che li ha superati sia all’andata che al ritorno. Unico aspetto da salvare è la difesa, brava InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una sfida tra due squadre appena estromesse dalla champions quella che vede i ciprioti dell’di Berg opposti agli estoni del. Ciprioti che poco hanno potuto fare contro una Dinamo Zagabria più forte e attrezzata che li ha superati sia all’andata che al ritorno. Unico aspetto da salvare è la difesa, brava InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Omonia Nicosia-Flora Tallinn (qual. Europa League, giovedì 5 agosto ore 18): formazioni, - JohnstonLew10 : Omonia Nicosia ???? vs Flora Tallinn ???? ? - footynews129 : Dinamo Zagreb supporters in Nicosia (vs Omonia) #ultras #UCL - Leonardo3669 : #Omonia 0 - 1 #DinamoZagreb 2 - 0 - 0 - 3 79'… - foet247europa : Omonia Nicosia 0 Dinamo Zagreb 1. Menalo #UCL #OMODZG -