Omer | debutto positivo all’AIM Italia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –al rialzo per il titolosull’AIMdi Borsana che guadagna il 2,35% a 3,48 euro., azienda che opera a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, rappresenta la ventunesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 152 il numero delle società attualmente quotate su AIM. In fase di collocamentoha raccolto 22,1 milioni di ...

Infine, voglio ringraziare personalmente i dipendenti di Omer, gli investitori e i nostri consulenti", ha commentato Giuseppe Russello, amministratore delegato di Omer. La napoletana Nusco produce e commercializza porte e infissi mentre la palermitana Omer è attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario ...