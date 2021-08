Olivia-Forte come la verità anticipazioni ultima puntata: il finale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbiamo conosciuto ieri la brava avvocatessa Olivia, con la prima puntata della serie francese che Mediaset ha deciso di mandare in onda nell’estate di Canale 5. Olivia-Forte come la verità, torna poi la prossima settimana con gli ultimi tre episodi della prima stagione. L’11 agosto 2021 vedremo quindi il quarto, il quinto e il sesto episodio della serie e saluteremo la bella e brava avvocatessa. Ma che cosa accadrà in questa seconda e ultima puntata della serie francese Olivia-Forte come la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbiamo conosciuto ieri la brava avvocatessa, con la primadella serie francese che Mediaset ha deciso di mandare in onda nell’estate di Canale 5.la, torna poi la prossima settimana con gli ultimi tre episodi della prima stagione. L’11 agosto 2021 vedremo quindi il quarto, il quinto e il sesto episodio della serie e saluteremo la bella e brava avvocatessa. Ma che cosa accadrà in questa seconda edella serie francesela ...

Advertising

QuiMediaset_it : Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista… - godchamet : stavo per pubblicare un fleet con la foto di Olivia leggenda nel suo servizio fotografico ma poi mi sono ricordato… - infoitcultura : Stasera in tv, 3 agosto 2021: Carràmba! Che Sorpresa e Olivia - Forte come la verità - Dansai75 : RT @QuiMediaset_it: Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista @LMilotOffic… - thudao76 : RT @QuiMediaset_it: Debutta in prima serata su #Canale5 la miniserie #OliviaForteComeLaVerità, crime francese con protagonista @LMilotOffic… -