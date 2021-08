Olio | l’elisir di bellezza estiva immancabile | sublima l’abbronzatura

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il valore aggiunto del beautycase estivo è senza dubbio l’olio. Ad aver rilanciato da qualche anno questo trend, che già aveva conquistato le ragazze degli anni Duemila, è stata Rihanna con il suo Body Lava di Fenty Beauty. E subito ci siamo illuminate d’immenso. La bella stagione è ora più che mai sinonimo di pelle bling bling in nuance caramello, con brand high e low che hanno realizzato i loro shimmer body oil. Anche la selezione di nuance è diversa: dalle sfumature olografiche e argentate di fine millennio scorso si è virato verso tinte più nude, come il rose gold, l’oro, il bronzo. Un prodotto che non può, quindi, assolutamente mancare nel beauty delle tintarella lovers e che rappresenta un must-have per far fare l’upgrade all’abbronzatura. Senza dimenticare che, non solo esalta il colorito, ma idrata e mantiene morbida la pelle, oltre a regalare un profumo buonissimo.