Olimpiadi Volley | la Serbia prende a pallate l' Italia | Egonu eliminata

(Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Sconfitta sonora per l'delfemminile , che all'Ariake Arena cede per 3 - 0 contro lanei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le serbe si impongo 25 -...

Advertising

AndreaRomano9 : Il #disastroRai su #Olimpiadi si fa sempre più pittoresco: senza streaming, senza possibilità di avere due canali,… - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi: Lukaku verso l'addio all'Inter Alle Olimpiadi Italia a gonfie vele Il sogno… - Open_gol : Alle 11.06 Filippo Ganna e gli altri azzurri, dopo il record del mondo di ieri, sfideranno la Danimarca nella gara… - Teo__Visma : @casciavit1 E soprattutto sei tra i migliori del tuo paese. Il problema è che il tifoso medio delle Olimpiadi tra… - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaSerbia 0-3: azzurre del volley eliminate ai quarti a Tokyo 2020 #SkySport #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Volley

Come nel torneo di pallavolo maschile, anche in quello femminile l'Italia è stata eliminata nei quarti di finale delledi Tokyo 2020. Non c'è stata partira. Le azzurre sono state ...TOKYO (Giappone) - Dura sconfitta per l' Italia delfemminile , che viene battuta 3 - 0 all'Ariake Arena dalla Serbia nei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le serbe si impongo 25 - 21, 25 - 14, 25 - 21 e raggiungono la semifinale ...Egonu e compagne perdono 3-0 coi parziali di 25-21, 25-14, 25-21: dopo Rio de Janeiro, un altro risultato al di sotto delle aspettative ...Come nel torneo di pallavolo maschile, anche in quello femminile l’Italia è stata eliminata nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, battuta 3-0 dalla Serbia, campione del mondo e d’Europa ...