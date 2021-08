Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara giovedì 5 agosto | è il turno di Chamizo e Viviani

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - mamuam : RT @Eurosport_IT: Ti siamo vicini, Lorenzo! ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming - springsteen1949 : [News]A Tokyo eliminata la 'cavaliera' Jessica Springsteen. Figlia del 'boss' fidanzata con un italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Stampa

Alle 11,06 ora italiana la finale olimpica Italia - Danimarca nel ciclismo su pista. Inseguimento a squadre maschile.Si apre auna nuova giornata di gare. Tanti gli appuntamenti per la spedizione azzurra, che dopo il primo posto conquistato ieri nella vela dalla coppia Tita - Banti, sono ora al 12esimo posto nel ...Due canestri portano l’Argentina avanti, poi il solito Luis Scola da oltre l’arco allunga sul 3-7. Riavvicina Mills l’Australia, Campazzo riallunga e un canestro di Scola vale il +6 per l’Argentina. P ...ITALIANI IN GARA. UOMINI. Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coppernuoto) 10 Km Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli) 10 Km. DONNE ercoledì 4 Agosto ore 6:30 locali 10 km donne Materdì 3 Agosto ore ...