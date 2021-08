Olimpiadi Tokyo, Giovanni Malagò commenta entusiasta per l’oro del ciclismo su pista: “Più veloci della luce, più forti di tutto” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Olimpiadi sono anche questo: un’alternarsi di emozioni sul rapido susseguirsi di gare. Ecco che per l’Italia, alla grande delusione degli sport di squadra che in questa edizione di Tokyo non porteranno alcuna medaglia si contrappone in maniera gradita la medaglia d’oro dell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno messo insieme una prestazione semplicemente straordinaria, battendo nella Finale per l’oro la fortissima Danimarca (campione del mondo) e stabilendo anche il nuovo primato del mondo in un arrivo che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lesono anche questo: un’alternarsi di emozioni sul rapido susseguirsi di gare. Ecco che per l’Italia, alla grande delusione degli sport di squadra che in questa edizione dinon porteranno alcuna medaglia si contrappone in maniera gradita la medaglia d’oro dell’inseguimento a squadre disu. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno messo insieme una prestazione semplicemente straordinaria, battendo nella Finale perlassima Danimarca (campione del mondo) e stabilendo anche il nuovo primato del mondo in un arrivo che ...

