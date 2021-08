Olimpiadi Tokyo | diretta tv e italiani in gara di giovedì 5 agosto

(Di mercoledì 4 agosto 2021) A voi il programma televisivo delledi2020 di2021. Orari e sport degliincon relative possibilità di medaglia. Ricordiamo che i Giochi saranno trasmessi in chiaro su Rai2 con un pacchetto di 200 ore, mentre Eurosport le trasmette integralmente. La programmazione prevede Goalle 0,30;gare e Tg Olimpico dalle 1,30. Poi alle 16 la rubrica Record e alle 17,15/18,05 il meglio della giornata. Alle 21,05 infine Il Circolo degli Anelli condotto da Alessandra De Stefano. Programma gare 5 ...

Advertising

Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla… - ilpostdice : @ilpostdice 'ha anche mostrato le doghe in cartone e la testiera, sfilandola dal resto della struttura. ...' appare… - ilpostdice : @ilpostdice 'come hanno festeggiato l’oro nel canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini, tuffandosi nelle ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Sky Sport

Finalmente Andre De Grasse . Senza Usain Bolt, il canadese riesce a vincere l'Olimpiade. E finalmente il Canada conquista un titolo con gli uomini. Nei 200 metri piani a, nella specialità dove si cercava l'altro erede di Usain Bolt dopo che nei 100 il mondo l'ha trovato inaspettatamente nell'italiano Marcell Jacobs (il canadese di bronzo), De Grasse è d'oro. ...Dopo 25 anni l'Italia del ciclismo su pista torna a vincere una medaglia d'oro nella prova di inseguimento a squadre. Merito di Francesco Lamon, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni: i ...I due azzurri, vicampioni olimpici in carica, però, nulla hanno potuto contro la coppia qatariota formata da Younusse e Tijan nel match di oggi valido per i quarti di finale del torneo di beach volley ...A voi il programma televisivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di giovedì 5 agosto 2021. Orari e sport degli italiani in gara con relative possibilità di medaglia. Ricordiamo che i Giochi saranno trasmes ...