Olimpiadi tokyo ciclismo su pista | Oro al quartetto inseguimento Consonni | Ganna | Lamon e Milan allo sprint

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli azzurri (Simone, Filippo, Francescoe Jonathan) in finale hanno battuto la Danimarca. Per l'Italia è il sesto oro a2020. Eliminata l'Italvolley femminile di Egonu L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Eurosport_IT : Pazzeschi. PAZZESCHIIIIIIIIIIIIIII! ??????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #CyclingTrack - YP_Child_ : RT @VanityFairIt: È un altro oro ?? E RECORD DEL MONDO! ?????? #Tokyo2020 - Joshueenmanuel3 : RT @Alitalia: Gli azzurri dell' @ItaliaTeam_it in partenza da Roma Fiumicino destinazione Giappone ???? per le imminenti Olimpiadi di Tokyo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tokyo

Ciclismo su pista Oro olimpico con record del mondo per il quartetto azzurro dell'inseguimento del ciclismo su pista, alledi2020. Gli azzurri - Simone Consonni, Francesco Lamon, ...... il quartetto azzurro batte il record del mondo e vola in finale Chi è Alessandra De Stefano, la giornalista della trasmissione 'Il Circolo degli Anelli' sullediChi è Filippo Ganna, ...Maurizio Casarola, accanto al giornalista Dario Puppo, seguirà, per Discovery plus, il torneo di Tokyo con la speranza di esultare ... Nel 2012 ha iniziato la carriera di commentare, con le Olimpiadi ...È trascorso circa un anno da quel 9 agosto 2020, giorno in cui il dittatore Aleksandr Lukashenko è stato riconfermato al suo sesto mandato, come Presidente della Bielorussia. Una vittoria fittizia ot ...