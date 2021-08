Olimpiadi Tokyo | atleti australiani ubriachi sul volo di rientro Reclamo ufficiale della Japan Airline

(Di mercoledì 4 agosto 2021) 49dia Sydney si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole durante ildi ritorno, tanto da far redigere unallas. I dirigentihanno chiesto ufficialmente scusa per quanto successo a bordo. Persone presenti parlano di quantità ingenti di birre tracannate nelle nove ore di, cori ininterrotti per ore, ed una toilette resa praticamente inutilizzabile. “La compagnia ha confermato che alcuni dei nostrisi sono ...

Advertising

Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Eurosport_IT : Pazzeschi. PAZZESCHIIIIIIIIIIIIIII! ??????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #CyclingTrack - ElisaMessina17 : Sport e dress code non sempre graditi. Grazie #CircoloDegliAnelli per aver toccato il tema della sessualizzazione d… - danieledv79 : RT @paoletto11: @GiuseppeConteIT -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

Giovedì 5 agosto andrà in scena la tredicesima giornata dei Giochi Olimpici di2020 . Il più atteso tra gli italiani è il campione dei 100 metri piani, Marcell Jacobs , che tornerà in pista assieme a Tortu, Patta e Desalu nella 4x100 maschile . Nella 4x100 femminile ...Un solo sorriso per l'Italia quest'oggi alledi, in una dodicesima giornata di gare che ha visto gli azzurri eliminati in diverse competizioni. La medaglia d'oro è giunta dal ciclismo su pista , nella specialità dell'...Se ieri vi abbiamo raccontato quanto guadagna l’Italia per ogni medaglia vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quest’oggi ci concentreremo, invece, su diverse Nazioni. Sì perché la manifestazione è un ...Una doccia gelata per Anna Chernysheva e il ROC. La campionessa d'Europa di quest'anno nel kumite 55 kg (karate) è stata costretta a rinunciare alla competizione olimpica che prenderà il via domani pe ...