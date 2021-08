Olimpiadi Tokyo 2021 | Federica Pellegrini entra nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - ilpost : L'atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - BorroniAnna1 : RT @Eurosport_IT: Ti siamo vicini, Lorenzo! ???? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming - GemmaDucci : RT @RiccardoNoury: Aberrante che non ci sia lo ius soli. Senza l'aggettivo che segue. -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Stampa

Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ...... in gara nell'equitazione ai Giochi di, non è riuscita a qualificarsi per la finale del salto ... 'non soltanto sono le mie prime- ha spiegato - ma è anche la prima volta che gareggio ...Incollato agli alieni. Umano, troppo umano Alessandro Sibilio. Coraggio e audacia non sono bastati a limitare il dirompente Kartsen Warholm. Mission impossibile per chiunque, anche per la ...Sono stati annunciati da pochi minuti i nomi dei quattro atleti che sono stati eletti nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale. Tra essi vi è anche l'azzurra Federica Pellegrini.