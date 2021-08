Olimpiadi, sport di squadra mai così in basso! Italia fuori dalle semifinali, mai successo nel Dopoguerra (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italia degli sport di squadra ha terminato prematuramente la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2021: nessuna Nazionale è riuscita a raggiungere le semifinali e quindi a entrare in zona medaglia, tutte eliminate ai quarti di finale. Oggi le azzurre del volley femminile, sulla carta una delle compagini favorite della vigilia, hanno perso nettamente contro la bestia nera Serbia: 3-0 contro le Campionesse del Mondo, senza praticamente essere mai state in partita e i quarti di finale si rivelano ancora un tabù per la pallavolo in rosa (mai superati nella storia). Anche il Settebello (pallanuoto maschile) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’deglidiha terminato prematuramente la sua avventura alledi Tokyo 2021: nessuna Nazionale è riuscita a raggiungere lee quindi a entrare in zona medaglia, tutte eliminate ai quarti di finale. Oggi le azzurre del volley femminile, sulla carta una delle compagini favorite della vigilia, hanno perso nettamente contro la bestia nera Serbia: 3-0 contro le Campionesse del Mondo, senza praticamente essere mai state in partita e i quarti di finale si rivelano ancora un tabù per la pallavolo in rosa (mai superati nella storia). Anche il Settebello (pallanuoto maschile) ...

Advertising

Ettore_Rosato : Forza Marco! Da quando #Travaglio ha scritto delle cocenti sconfitte dell’Italia alle Olimpiadi abbiamo vinto tre n… - matteorenzi : Quinto oro con Caterina Banti e Ruggero Tita. Io non so che farci, ma quando vedo le Olimpiadi mi sembra di tornare… - Coninews : 'Le Olimpiadi sono l'appuntamento di riferimento anche per chi non segue lo sport tutti i giorni. Essere preso ad e… - ematr_86 : @SfigaCatrame Nello sport olimpico se non vince un americano è doping olimpico, Olimpiadi o Trials Americani? #Tokyo2020 - Davemeh16 : Alle olimpiadi siamo fuori da tutti gli sport di squadra o quasi #Olympics #Olympics2021 -