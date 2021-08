Olimpiadi, ricorso respinto: Gaia Sabbatini fuori dalla finale dei 1500 (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - ricorso respinto , niente finale per Gaia Sabbatini . L'azzurra, ottava in una delle semifinali olimpiche dei 1500 metri a Tokyo2020 (con il tempo di 4'02"25), secondo la Fidal è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) -, nienteper. L'azzurra, ottava in una delle semifinali olimpiche deimetri a Tokyo2020 (con il tempo di 4'02"25), secondo la Fidal è ...

Advertising

CorSport : #GaiaSabbatini danneggiata nella 1500 metri: #ricorso azzurro. Cosa è successo - Queenatletica : Una speranza per Gaia Sabbatini: l'Italia ha presentato ricorso per ottenere l'ammissione in finale. Nella foto sop… - fottolesoglie : Manco dici guarda ho ricorso a metodi illegali perché l'idea di entrare nella storia dei 100m era troppo allettante… - tizianamosca3 : @salvinimi Dimenticato che con la geniale riforma Spadafora avevano eliminato il CONI e che abbiano rischiato si no… - Pandemonio___ : @jedenact_ Concordo, le olimpiadi sono il punto massimo per molti atleti e rinunciarci perché tuo malgrado hai un s… -