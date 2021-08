Olimpiadi Pallavolo, Italia schiantata 3-0 dalla Serbia (Boskovic strepitosa) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non c’è stata partita tra Italia e Serbia nel quarto di finale della Pallavolo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Egonu e compagne hanno retto a stento un set contro le serbe di una strepitosa Boskovic che ha dimostrato di valere più della nostra validissima opposta. È finita 3-0 con i parziali 25-21, 25-14, 25-21, nel terzo le azzurre sono anche andate avanti ma poi sono state travolte. Bisogna riconoscere che aveva ragione il ct della Serbia Terzic che aveva detto Egonu non sarebbe mai stata come Boskovic. “Tijana (Boskovic) ha altezza, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non c’è stata partita tranel quarto di finale dellafemminile alledi Tokyo. Egonu e compagne hanno retto a stento un set contro le serbe di unache ha dimostrato di valere più della nostra validissima opposta. È finita 3-0 con i parziali 25-21, 25-14, 25-21, nel terzo le azzurre sono anche andate avanti ma poi sono state travolte. Bisogna riconoscere che aveva ragione il ct dellaTerzic che aveva detto Egonu non sarebbe mai stata come. “Tijana () ha altezza, ...

