Olimpiadi | pagelle Italia 4 agosto | volley femminile | le radici di un fallimento Filippo Ganna tra i miti

(Di mercoledì 4 agosto 2021)TOKYO 2020 4Rachele Bruni (nuoto di fondo), 4: fatica a tenere il passo indiavolato delle migliori nella 10 km e si stacca ben presto dal gruppo di testa. Mai in gara per le medaglia, vive la giornata più anonima ed amara della carriera. Non ha confermato l’argento di Rio 2016, ma questa Olimpiade sta dimostrando che ripetersi è sempre più difficile, a maggior ragione in una circostanza in cui sono trascorsi ben 5 anni dall’edizione precedente. Manfredi Rizza (canoa velocità), 8: è piaciuto molto in una batteria che ha dominato, qualificandosi per la semifinale del K1 200 metri con il ...