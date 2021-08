Olimpiadi | oro e record nell' inseguimento per l' Italia di Ganna

Advertising

matteorenzi : Quinto oro con Caterina Banti e Ruggero Tita. Io non so che farci, ma quando vedo le Olimpiadi mi sembra di tornare… - sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - sportface2016 : +++RUGGERO TITA E CATERINA BANTI MEDAGLIA D'ORO NELLA VELA, CATEGORIA NACRA 17. VENTINOVESIMA MEDAGLIA ITALIANA+++… - Obriensgirl__ : RT @Lii_dia_: 3: 42.032! RECORD DEL MONDO E ORO ALLE OLIMPIADI, MA COSA AVETE COMBINATO??????? #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #CyclingTrack http… - AipMike : Credo che la telecronaca di Eurosport (nella gara di inseguimento dove abbiamo vinto la medaglia d’oro) sia stata l… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi oro

Nella finale dei 400 ostacoli femminile, l'americana Sydney McLaughlin ha vinto l', centrando il ... Gli altri risultati degli Azzurri approfondimento, la fotostoria delle divise degli ...Il quartetto azzurro del ciclismo su pista (Ganna, Lamon, Milan e Consonni) conquista la medaglia d'nell'inseguimento a squadre, battendo in finale la Danimarca alledi Tokyo. L'Italia non si ferma più e con un'altra fantastica impresa si aggiudica il sesto, il quarto in soli tre ...Arriva dal ciclismo su pista la medaglia d’oro numero 6 per l’Italia alla Olimpiadi di Tokyo 2020. Filippo Ganna ha recuperato 8 decimi in appena tre giri piegando la Danimarca e conquistando l’oro e ...Medaglia d’oro dell’Italia del ciclismo nell’inseguimento a squadre uomini con il nuovo record del mondo in 3.42.032. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) in ...