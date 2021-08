Olimpiadi | nuoto 10 km fondo | oro alla brasiliana Cunha | Rachele Bruni chiude 14esima in lacrime | «Ho sofferto»

Advertising

FINOfficial_ : Greg Patrinieri mette il ?? oltre l'ostacolo,batte la mononucleosi che lo ha colpito e debilitato da inizio giungno… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - FINOfficial_ : Supergreg argento pazzesco!!Un campione strafottente, sfacciato, che oltrepassa i limiti del possibile e dell’immag… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo risultati e medaglie di oggi (4 agosto): dal nuoto di fondo il primo titolo di giornata -… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la brasiliana Cunha domina lo sprint! Delusione Bruni - #Nuoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi nuoto

Il Sussidiario.net

La statunitense Sydney McLaughlin ha vinto la gara dei 400 ostacoli allestabilendo il nuovo primato del mondo. Il nuovo record è di 51"46 e batte quello di 51"90 ... nei 10 km diin ...Lo strappo che spacca la gara è stato quello effettuato a 2 km dall'arrivo dalla tedesca Leonie Beck (giunta quinta a 4.3). Un break che poi la brasiliana Ana Marcela Cunha ha concretizzato in un ...In chiusura, lasciamo da parte il contesto Olimpiadi e focalizziamoci su Belluno ... l’Acqua Project con l’allora presidente Antonio Fiabane. Poi siamo passati al Nuoto Belluno. Abbiamo bellissimi ...Sconfitti nei quarti gli azzurri del basket e del volley. Oro per Tita e Banti nella vela. Oggi Italia in finale nel ciclismo su pista: oro o argento sicuri ...