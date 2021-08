Olimpiadi | medagliere Italia del 4 agosto Gli ori salgono a sei

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un solo sorriso per l'quest'oggi alledi Tokyo , in una dodicesima giornata di gare che ha visto gli azzurri eliminati in diverse competizioni. La medaglia d'oro è giunta dal ciclismo ...

Jacobs in pista per la 4x100, orari e tv4 agosto 1) Cina 32 oro, 22 argento, 16 bronzo 2) Stati Uniti 25, 31, 23 3) Giappone 21, 7, 12 4) Gran Bretagna 15, 18, 15 5) Australia ......I PROTAGONISTI OGGI 4 AGOSTO Ledi Tokyo 2020 entrano nel vivo con la dodicesima giornata di gare per l'Italia Team. Gli azzurri ambiscono ad arricchire ulteriormente il proprio, ...Tokyo, 4 ago. - Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: 1) Cina 32 ori, 22 argenti, 16 bronzi; 2) Usa 25, 31, 23; 3) Giappone 21, 7, 12; 4) Gran Bretagna 15, 18 ...L'oro nel ciclismo dona un sorriso in una giornata amara: eliminati il Settebello, il volley femminile e il beach volley maschile ...