Olimpiadi: medaglia d’oro e record del mondo per l’Italia nel ciclismo su pista. Domani all’alba la 4×100 maschile di atletica leggera: ci sarà Jacobs Tokyo 2020: volley femminile, Italia eliminata dalla Serbia nei quarti di finale. Federica Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle 11,06 ora Italiana la finale olimpica Italia-Danimarca nel ciclismo su pista. Inseguimento a squadre maschile. Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, il quartetto azzurro campione olimpionico con il primato del mondo: 3’42?032. Battuta la Danimarca per 171 millesimi di secondo. Serbia-Italia 3-0 nei quarti di finale del torneo di pallavolo femminile. Italia eliminata. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle 11,06 orana laolimpica-Danimarca nelsu. Inseguimento a squadre. Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna, il quartetto azzurro campione olimpionico con il primato del: 3’42?032. Battuta la Danimarca per 171 millesimi di secondo.3-0 neididel torneo di pallavolo. Lorenzo Patta, Marcell, Eseosa ...

